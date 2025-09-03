Путин заявил о критической укомплектованности подразделений ВСУ

Укомплектованность подразделений украинской армии находится на критической отметке, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.

«Боеготовые, я так скажу, подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%», — сказал он, добавив, что ВСУ не способны вести масштабные наступательные операции и лишь пытаются удерживать имеющиеся позиции.

При этом Путин выразил уверенность, что договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта на Украине возможно.

Президент напомнил, что Москва еще в 2022 году предлагала Киеву вывести войска с юго-востока страны и тем самым положить конец боевым действиям. Эти инициативы, по его словам, не вызвали у украинской стороны резкого неприятия, однако впоследствии усилия России были сорваны.

Путин подчеркнул, что Россия не станет безучастно наблюдать за происходящим у ее границ. Если договориться мирным путем не удастся, добавил он, задачи придется решать военным способом.

Глава государства также отметил, что расслабляться в ходе специальной военной операции нельзя. По его словам, украинские войска лишь перебрасывают силы, чтобы «затыкать дыры» на линии соприкосновения, но вести полномасштабное наступление они уже не способны.

Также президент заявил, что обеспечение безопасности Украины не должно ставить под угрозу Россию.