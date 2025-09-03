Обеспечение безопасности Украины не должно ставить под угрозу Россию. Такое заявление на встрече с журналистами сделал президент Владимир Путин.

Он согласился с тем, что каждая страна имеет право выбирать систему обеспечения собственной безопасности. Это касается всех государств, в том числе Украины.

«Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае Российской Федерации», — подчеркнул президент.

Глава государства также назвал условие завершения украинского конфликта. По его словам, спецоперация закончится, если «здравый смысл восторжествует».