«На машину копи лучше, ладно?» Путин отговорил школьника от покупки мотоцикла

Путин посоветовал школьнику из Тувы копить деньги на машину вместо мотоцикла

Президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества города Кызыла порекомендовал 10-летнему ученику из Тувы копить на автомобиль вместо мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Школьник поделился своей мечтой — он хочет самостоятельно накопить на мотоцикл.

«Мотоцикл — опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше, так спокойнее будет и папе, и маме», — посоветовал глава государства.

Ребенок ответил, что его папа уже в 14 лет сам смог накопить на машину.

«Вот давай, стремись к этому. Пример папы хороший», — сказал Путин.

Президент поинтересовался у школьника, водил ли он мотоцикл, тот ответил, что управлял только квадроциклом. Российский лидер объяснил мальчику, что квадроцикл — тоже опасный вид транспорта.

«Где-то по пересеченной местности тихонечко можно, гонять не нужно на нем. На машину копи лучше, ладно?» — сказал Путин.

«Хорошо», — пообещал ученик.

Путин также посоветовал школьникам соблюдать восьмичасовой режим сна. При этом президент признался, что сам спит маловато — по шесть часов.