Путин заявил о готовности обсуждать украинский вопрос с администрацией Трампа

Россия открыта к разговору об украинском конфликте с новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса», — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что целью урегулирования должен стать долгосрочный мир, уважающий законные интересы всех жителей региона.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян не верят в урегулирование конфликта на Украине в ближайшие шесть месяцев. При этом 45% опрошенных считают, что отношения России и США при Трампе останутся на прежнем уровне.
Хирурги впервые удалили опухоль мозга через глазницу пациента
Почти 13 тысяч пар забронировали дату бракосочетания в Подмосковье в 2025 году
Прием заявок на чемпионат «Абилимпикс» начался в Подмосковье
Чемпионат по агрономии среди школьников пройдет в Подмосковье в феврале
Более 56 тысяч тонн свеклы собрали в Подмосковье в 2024 году
Стало известно имя женщины, которую нашли убитой в «Запорожце» Куценко
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте