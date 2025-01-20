Путин заявил о готовности обсуждать украинский вопрос с администрацией Трампа

Россия открыта к разговору об украинском конфликте с новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что целью урегулирования должен стать долгосрочный мир, уважающий законные интересы всех жителей региона.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян не верят в урегулирование конфликта на Украине в ближайшие шесть месяцев. При этом 45% опрошенных считают, что отношения России и США при Трампе останутся на прежнем уровне.