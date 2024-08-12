Путин заявил о драматическом увеличении потерь в боеспособных частях ВСУ

Путин: потери среди наиболее боеспособных частей ВСУ драматически увеличиваются

Фото: РИА «Новости»

Потери в наиболее боеспособных частях Вооруженных сил Украины существенно выросли. Об этом на совещании по ситуации в Курской и Белгородской областях сообщил президент России Владимир Путин.

«Потери среди наиболее боеспособных подразделений и частей Украины драматически увеличиваются», — сказал он.

Глава государства отметил, что киевский режим встал на путь уничтожения собственного народа, а не только совершает преступления против российского населения.

Вместе с тем Путин отметил, что России «не о чем говорить» с Украиной, которая наносит удары по мирному населению. Президент выразил мнение, что атакой на Курскую область националисты хотят получить более выгодные переговорные позиции в будущем.

Ранее Путин поручил усилить охрану государственной границу России с Украиной после прорыва боевиков ВСУ в Курскую область.

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