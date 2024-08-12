Путин заявил о драматическом увеличении потерь в боеспособных частях ВСУ
Путин: потери среди наиболее боеспособных частей ВСУ драматически увеличиваются
Потери в наиболее боеспособных частях Вооруженных сил Украины существенно выросли. Об этом на совещании по ситуации в Курской и Белгородской областях сообщил президент России Владимир Путин.
«Потери среди наиболее боеспособных подразделений и частей Украины драматически увеличиваются», — сказал он.
Глава государства отметил, что киевский режим встал на путь уничтожения собственного народа, а не только совершает преступления против российского населения.
Вместе с тем Путин отметил, что России «не о чем говорить» с Украиной, которая наносит удары по мирному населению. Президент выразил мнение, что атакой на Курскую область националисты хотят получить более выгодные переговорные позиции в будущем.
Ранее Путин поручил усилить охрану государственной границу России с Украиной после прорыва боевиков ВСУ в Курскую область.