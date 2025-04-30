Путин заявил, что ВСУ вышибли из Курской области, но остатки боевиков прячутся «по щелям»

Путин: ВСУ выбили из Курской области, но остатки сидят по «щелям» и подвалам

ВСУ «вышибли» из Курской области, но там остаются разрозненные группы украинских военных, которые просят об эвакуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с участниками просветительского марафона «Знание.Первые», его трансляцию вел официальный Telegram-канал Кремля.

«Это непростое время, оно не закончилось. Да, вышибли из Курской области противника, но там еще „по щелям“, в подвалах каких-то сидят», — рассказал глава государства.

Он сообщил, что оставшиеся боевики прячутся и просят свое командование об эвакуации, но провести ее невозможно из-за того, что они находятся в полной изоляции.

Российские военные предложили этим малочисленным группировкам боевиков сложить оружие и сдаться.

«Некоторых взяли в плен — направили назад, туда, где сидят их сослуживцы, с предложением сложить оружие», — отметил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что активная фаза боевых действий в регионе завершилась.

Также президент отметил, что появление немецкой бронетехники с крестами на Украине вызывает ассоциации с событиями Великой Отечественной войны. По его словам, эти образы неизбежно напоминают россиянам о прошлом конфликте, в котором Германия выступала против Советского Союза.