Президент России Владимир Путин заявил, что появление немецкой бронетехники с крестами на Украине вызывает ассоциации с событиями Великой Отечественной войны. Он высказался на эту тему во время марафона «Знание. Первые», его трансляцию вел официальный Telegram-канал Кремля.

По его словам, избежать таких исторических отсылок невозможно.

Выступая перед участниками просветительского форума, Путин подчеркнул, что подобные образы неизбежно вызывают у россиян ассоциации с прошлым конфликтом, в котором Германия выступала против Советского Союза.

«Сегодня, когда мы видим на Украине танки с крестами немецкого производства, конечно, здесь возникают некоторые ассоциации», — отметил Владимир Путин.

В феврале 2023 года Владимир Путин прибыл в Волгоград, где праздновали 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Здесь он выступил с речью, где также заявил, что России вновь угрожают немецкие танки с крестами на борту. Западные страны послали Украине десятки Leopard различных модификаций.