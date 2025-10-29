Путин заявил, что все, кто находятся на фронте, ведут себя героически

Президент России Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники специальной военной операции. В ходе общения с военнослужащими он отметил, что все находящиеся на фронте «ведут себя героически».

«Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте — ведут себя героически», — заявил президент.

Путин также сообщил, что в районах Купянска и Красноармейска, по данным военного командования, украинские силы оказались в окружении. Он отметил, что обсуждал ситуацию с командирами и те не против допуска журналистов в эти зоны.

Во время визита президент привез с собой иконы, подаренные ему военнослужащими на день рождения. Путин подчеркнул, что на них остались следы от пуль, благодаря которым бойцы избежали ранения.