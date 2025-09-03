Путин заявил, что ВС России в зоне СВО наступают на всех направлениях

Все группировки российских Вооруженных сил продолжают наступление сразу на нескольких участках фронта. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают», — сказал российский лидер.

Отвечая на вопрос о текущей ситуации на линии боевых действий, он отметил, что украинская армия уже не располагает возможностями для масштабных наступательных операций. По словам Путина, ВСУ перебрасывают наиболее боеспособные подразделения лишь для того, чтобы удерживать позиции и закрывать уязвимые участки обороны.

Глава государства добавил, что анализ военных экспертов показывает: у Украины нет ресурсов для серьезного наступления, речь идет лишь о попытках сохранить существующие рубежи. Он также подчеркнул, что боеготовые подразделения ВСУ укомплектованы сейчас лишь на 47–48%, и такая ситуация находится «у самой критической черты».