Запад использовал конфликт на Украине как предлог для решения своих проблем

Путин: события на Украине — предлог для решения экономических проблем Запада

События на Украине стали предлогом для Запада, который можно использовать для решения собственных экономических проблем в отношениях с разными странами. На это обратил внимание президент России Владимир Путин по итогам визита в Китай.

«События на Украине — только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении рада стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивают», — сказал он журналистам.

На саммите ШОС, добавил Путин, практически не поднимали тему американских санкций против других государств.

«Почему? Да потому что это, честно говоря, нас не очень касается», — подчеркнул российский лидер.

Он также посоветовал Западу выбрать более подходящий тон для общения по экономическим вопросам, поскольку в нынешнем с партнерами разговаривать невозможно.