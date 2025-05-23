Путин назвал ключевую задачу российского ОПК

Основной задачей оборонно-промышленного комплекса остается обеспечение нужд ВС России для ведения спецоперации. С таким заявлением президент Владимир Путин выступил на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

Он отметил, что ОПК продолжает работать в усиленном режиме.

«И ключевая, первоочередная задача неизменна — это обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в СВО», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что работа российского ОПК должна быть четко спланирована на долгосрочную перспективу. По его словам, это необходимо для баланса в выполнении гособоронзаказа и контрактов в рамках военно-технического сотрудничества.

Кроме того, необходимо создать заделы для выпуска гражданской продукции, чтобы обеспечить максимальную и эффективную загрузку оборонных предприятий.

Также Путин поручил проработать дополнительные меры господдержки для развития военно-технического сотрудничества, которые позволят развивать этот потенциал.

Президент заявил, что Россия продолжает занимать лидирующее место в пятерке стран по экспорту вооружений в мире. Большинство отечественных образцов вооружений и техники постоянно совершенствуется.