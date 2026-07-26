Россия не проявляла агрессии в сторону Украины, она отвечает на враждебные действия Киева, поддержанного Западом, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Причина разрушений, которые происходят в зоне боевого соприкосновения, — вовсе не мнимая агрессия России, которой в действительности нет, отметил глава государства.

«Я уже много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, <… > которые развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины», — напомнил Путин.

Ранее президент отметил важнейшую роль Военно-морского флота в решении задач специальной военной операции. Он по традиции прибыл в Санкт-Петербург на торжества в честь Дня Военно-морского флота.