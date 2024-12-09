Путин заявил, что Россия гордится мужеством бойцов СВО

Путин: бойцы СВО не дают усомниться в победе России

Россия гордится мужеством участников специальной операции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время церемонии награждения Героев России медалями «Золотая Звезда».

«Их решимость не оставляет никаких сомнений, никому — в том, что мы победим», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что всех героев России объединяет любовь в родине и верность долгу перед Отечеством.

Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» состоялась 9 декабря в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца. Участниками мероприятия стали более 300 военных и гражданских, проявивших героизм, мужество, профессионализм и отвагу.