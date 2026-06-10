Противники России совершают теракты в том числе против детей. Об этом на совещании с правительством заявил президент Владимир Путин, его процитировал ТАСС .

Глава государства уточнил, что имел в виду удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске.

«К сожалению, можем констатировать, что наши противники не останавливаются перед террористическими актами», — подчеркнул он.

Путин призвал усилить антитеррористическую безопасность всей образовательной и социальной системы.

Ранее директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел Петр Ильичев обвинил Запад в покровительстве украинского руководства, а также поощрению терактов. Он напомнил об атаке ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике и о том, что страны Европы не выразили даже элементарного сочувствия.