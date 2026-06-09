Запад продолжает покровительствовать киевскому режиму и поощрять все его теракты. Об этом ТАСС заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел Петр Ильичев.

«Вы видели, что было в Старобельске. Даже элементарного сочувствия не выразили», — подчеркнул дипломат.

По его словам, единственно возможная в такой ситуации тактика — публично показывать их сущность, чем и занимаются президент Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров, и постоянный представитель в ООН Василий Небензя. Ильичев выразил уверенность, что «вода камень точит».

Ранее Небензя рассказал, что заседание Совбеза ООН, посвященное произошедшему в Старобельске, было в высшей степени циничным. По его словам, украинский постпред Андрей Мельник вообще пустился в размышления, были ли на самом деле в здании колледжа дети.