Президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие, воспитанные своими наставниками и учителями, на полях сражений выдержали главный экзамен — на верность Отчизне. Об этом он сказал в ходе церемонии вручения государственных наград педагогам, обучавшим участников специальной военной операции.

Торжественное мероприятие прошло в новом концертном центре «Сириус» в преддверии Дня учителя. По словам главы государства, педагоги воспитали героев, которые проявили мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы страны, ее свободу и суверенитет.

Он также отметил, что программа «Время героев» даст возможность военнослужащим, прошедшим СВО, продолжить путь служения Отечеству уже на гражданском поприще — в государственном и муниципальном управлении. Путин выразил уверенность, что и в мирной жизни они справятся с поставленными задачами.

В ходе церемонии президент объявил героем России Жумабая Раизова, которому это звание было присуждено посмертно, и подчеркнул, что память о нем и других погибших защитниках Родины будет вечной.

Ранее сообщалось, что министром по национальной политике и делам религии Республики Дагестан стал командир российских штурмовиков Темирлан Абуталимов с позывным Омск.