Командир штурмовиков Абуталимов получил должность министра в Дагестане

Министром по национальной политике и делам религии Республики Дагестан стал командир российских штурмовиков Темирлан Абуталимов с позывным «Омск». В интервью сайту RT военнослужащий рассказал, что мама была рада его возвращению больше, чем полученной награде.

Абуталимов также отметил, что очень скучает по своей роте штурмовиков 70-го полка. Он планирует отправиться к ним с гуманитарной помощью в ближайшее время.

Темирлан Абуталимов получил звание Героя России за боевые заслуги в ходе специальной военной операции. В мае 2024 года командир занял первое место в президентской программе «Время героев». После демобилизации он получил должность министра на родине.