Большинство украинских граждан хотели бы поддерживать дружбу с Россией. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что тогда, 2022-м, стороны были на грани подписания соглашения.

Ранее стало известно, что Путин назвал русских и украинцев одним народом. При этом российский лидер отметил, что право Украины на независимость никогда не подвергалось сомнению, но ее провозглашали как нейтральное государство.