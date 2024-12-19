Путин высказался о системе ПВО в Киеве

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны разместили в Киеве достаточно серьезную систему противовоздушной обороны. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, где могла бы пройти технологическая дуэль «Орешника» и западных ПВО.

Глава государства сообщил, что именно страны Запада задействовали для охраны украинской столицы.

В частности, помимо систем ПВО там находятся такие средства, как система противоракетной обороны и «антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше». По его словам, последних в общей сумме там находятся 48 штук.

Путин предложил западным странам все вышеперечисленное использовать в возможной высокотехнологичной дуэли с Россией. ВС РФ используют новейшую отечественную баллистическую ракету «Орешник», а те попытаются ее перехватить.

До этого во время прямой линии российский лидер обратился к западным экспертам, сомневающимся в эффективности российской ракеты, советуя предложить своим заказчикам, провести такой поединок. По его словам, Россия согласна.