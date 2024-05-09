Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 12:00 Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО Путин после инаугурации встретился с командирами-участниками спецоперации РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин после официальной церемонии инаугурации, которая проходила в Большом Кремлевском дворце 7 мая, встретился с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры», — сказал глава государства.

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Он добавил, что на инаугурации хотел бы видеть участников спецоперации.

«Вся страна поддерживает военнослужащих. Успешная работа военных на поле боя — ключевое звено в достижении поставленных задач», — добавил Путин.

Президент поблагодарил их за мужество и работу в интересах России.