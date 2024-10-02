Путин утвердил закон об освобождении проходящих военную службу подсудимых

Закон дополнил положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Документ предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые заключили контракт с ВС России или проходят военную службу в период мобилизации.

Также новый закон будет касаться подсудимых, в отношении которых приговор еще не вступил в силу. Согласно документу, его положения не будут применяться в отношении обвиняемых в преступлениях против половой неприкосновенности.

Инициатором документа стали законодатели, а также Верховный суд. Депутаты рассмотрели законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых в сентябре.