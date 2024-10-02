Путин утвердил закон об освобождении проходящих военную службу подсудимых

Президент Владимир Путин подписал закон, подразумевающий освобождение подсудимых, проходящих военную службу, от уголовной ответственности. Документ разместили на сайте публикования правовых актов.
Закон дополнил положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Документ предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые заключили контракт с ВС России или проходят военную службу в период мобилизации.
Также новый закон будет касаться подсудимых, в отношении которых приговор еще не вступил в силу. Согласно документу, его положения не будут применяться в отношении обвиняемых в преступлениях против половой неприкосновенности.
Инициатором документа стали законодатели, а также Верховный суд. Депутаты рассмотрели законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых в сентябре.
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