Путин утвердил закон об освобождении проходящих военную службу подсудимых

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин подписал закон, подразумевающий освобождение подсудимых, проходящих военную службу, от уголовной ответственности. Документ разместили на сайте публикования правовых актов.

Закон дополнил положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Документ предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые заключили контракт с ВС России или проходят военную службу в период мобилизации.

Также новый закон будет касаться подсудимых, в отношении которых приговор еще не вступил в силу. Согласно документу, его положения не будут применяться в отношении обвиняемых в преступлениях против половой неприкосновенности.

Инициатором документа стали законодатели, а также Верховный суд. Депутаты рассмотрели законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых в сентябре.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте