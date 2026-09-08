Путин указал Трампу на шаги США по завершению конфликта на Украине
Ушаков: Путин обозначил Трампу шаги США по завершению боевых действий
Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обозначил шаги, которые могли бы сделать США для скорейшего завершения боевых действий на Украине. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова привел «Интерфакс».
Ушаков отметил, что в телефонной беседе Трампу дали обстоятельный анализ ситуации в зоне СВО и перспектив продвижения ВС России на поле боя.
«Кстати, он [президент России] обозначил, что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», — сказал представитель Кремля.
Помощник Путина добавил, что президент положительно оценил посреднические усилия лично Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта
Телефонный разговор глав государств состоялся ранее во вторник, он длился ровно 60 минут.