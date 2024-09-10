Путин указал на эффективное уничтожение объектов ВСУ в зоне СВО

Российские бойцы эффективно уничтожают военные объекты и инфраструктуру Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова привели в пресс-службе Кремля.

«Сегодня в ходе СВО российские военные самоотверженно сражаются в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения, наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру, действуют смело и профессионально», — сказал Путин.

Президент назвал всех российских военных настоящими героями.

Ранее глава государства в ходе участия в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» заявил, что ВС России должны в случае необходимости суметь отразить военную агрессию на любых направлениях, в том числе в море.