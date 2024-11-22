Путин связал будущее России с итогами спецоперации

Действия российских военных по достижению задач специальной военной операции во многом определяют будущее России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.

Он подчеркнул, что сегодня российские военные действуют на линии боевого соприкосновения успешно, накапливая боевой опыт и наращивая наступательный потенциал.

«Решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров», — заявил Путин.

Президент добавил, что бойцы и оставшиеся в тылу гражданские должны знать, что для обеспечения их безопасности в России есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный надежный тыл, а также система вооружений, которые стали еще одним гарантом территориальной целостности и суверенитета страны.

В ходе встречи с военными и разработчиками оружия Владимир Путин объявил, что испытания новейшей баллистической ракеты «Орешник», которая хорошо себя показала, продолжатся в зоне боевых действий. Глава государства добавил, что изготовленный запас этих снарядов позволяет это сделать.