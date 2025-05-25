Путин сравнил погибших героев СВО с Матросовым и Гастелло

Пожертвовавшие своими жизнями ради спасения боевых товарищей участники специальной военной операции совершили подвиги, как закрывший собой амбразуру вражеского дзота Александр Матросов и протаранивший колонну фашистских войск летчик Николай Гастелло. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что о таком же подвиге рассказала мать одного из трех погибших в зоне специальной военной операции бойцов во время мартовской встречи в фонде «Защитники Отечества».

«Мама рассказывала, что они получили задачу отвлечь на себя силы противника, чтобы обеспечить максимальное выполнение задач с минимальными потерями для своих товарищей. Они сознательно фактически пошли на верную смерть. Чем этот подвиг отличается от подвига Александра Матросова? Это разве чем-то отличается от Гастелло? Да ничем», — заявил Путин.

Зарубин сообщил, что этот отрывок главы государства не вошел в итоговую версию фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В опубликованный ролик журналист включил кадры встречи Путина с матерями и вдовами героев специальной военной операции в марте этого года..

Одна из участниц встречи рассказала, что ее 21-летний сын погиб вместе с двумя товарищами ради своего отряда.

«Они приняли решение. Они знали, на что шли. Мой сын — позывной Гимли — из Курска, Поэт из Красногорска и Деймон из Тулы. Они с заданием справились. Тем самым уменьшили потери отряда», — подчеркнула она.

От рассказа потерявшей сына матери президент едва сдержал эмоции и признался, что ему сложно это прокомментировать.

«Парни, конечно, герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей», — ответил Путин, помедлив с ответом.

Глава государства добавил, что такой подвиг возможен только в России. .