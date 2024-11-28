Путин сравнил новую американскую ракету PrSM с российскими аналогами

Новейшая американская ракета PrSM ничем не превосходит российские аналоги. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главу государства процитировала пресс-служба Кремля.

«Новые американские ракеты PrSM, как я уже сказал, и JASSM по своим характеристикам уступают российским аналогам», — отметил он.

Президент также добавил, что ATACMS уступает «Искандеру» в дальности при примерно сопоставимой мощности. Аналогичная проблема, по его словам, существует и у систем Storm Shadow, SCALP и Taurus по сравнению с российской Х-101.

Также Путин на саммите в Казахстане заявил, что в России нарастят производство «Орешника» и других не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых комплексов.