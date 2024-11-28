Путин сравнил новую американскую ракету PrSM с российскими аналогами
Путин: американская ракета PrSM уступает российским аналогам
Новейшая американская ракета PrSM ничем не превосходит российские аналоги. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главу государства процитировала пресс-служба Кремля.
«Новые американские ракеты PrSM, как я уже сказал, и JASSM по своим характеристикам уступают российским аналогам», — отметил он.
Президент также добавил, что ATACMS уступает «Искандеру» в дальности при примерно сопоставимой мощности. Аналогичная проблема, по его словам, существует и у систем Storm Shadow, SCALP и Taurus по сравнению с российской Х-101.
Также Путин на саммите в Казахстане заявил, что в России нарастят производство «Орешника» и других не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых комплексов.