Путин сказал Собчак спасибо на прямой линии

Президент России Владимир Путин поблагодарил журналистку Ксению Собчак за содействие жителям Белгородской и Курской областей. Об этом он заявил в ходе прямой линии в Гостином Дворе.

Журналистка сообщила главе государства, что неравнодушные россияне вместе с ней много помогают жителям приграничных регионов.

«Спасибо за что, что вы делаете. Это чрезвычайно важная вещь», — отметил Путин.

Собчак отметила, что предлагала Путину создать единое окно для подобных гражданских и общественных инициатив. В ответ президент пообещал, что обсудит вопрос с профильными ведомствами.

Ранее глава государства пообещал восстановить поврежденное жилье в Курской области. Ранее Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в полном освобождении региона от боевиков ВСУ. Он не стал называть точную дату, но подчеркнул, что российские бойцы занимаются этим «прямо сейчас».