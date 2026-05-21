Путин сделал двух бойцов СВО полными кавалерами Георгиевского креста

«Знак отличия — Георгиевский крест I степени — вручается нашим храбрым воинам Николю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», — подчеркнули в президентской администрации.

Куменов подписал контракт на полгода и ушел добровольцем на фронт, а потом продлил его сразу на пять лет летом 2022 года. Он командовал разведвзводом мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады. Георгиевские кресты IV, III и II степеней военный получил за штурмы опорных пунктов, захват пленных и отражение атак. Теперь к ним добавился крест I степени.

Рочев — командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка. Боец служил по контракту в Ленинградской и Мурманской областях. В зоне СВО уничтожил восемь огневых точек и два миномета ВСУ, позволив российским штурмовым группам прорваться. В том числе за это президент наградил Рочева медалью «За боевые отличия» и Георгиевскими крестами IV, III и II степеней.

Накануне 9 Мая орденом Святого Георгия IV степени посмертно наградили бойца СВО из Чехова.