Орденом Святого Георгия посмертно наградили участника СВО из Чехова

В День святого Георгия Победоносца глава Чехова Михаил Собакин передал Георгиевский Крест IV степени родителям погибшего на СВО Захара Игнатенко. Им также вручили медаль «Участнику специальной военной операции» и медаль «За укрепление боевого содружества».

«Не измерить боль утраты, никак не исправить ее. Но мы все должны понимать, что Захар Игнатенко отдал свою жизнь за бравое дело. За то, чтобы наши дети, чтобы мы могли жить спокойном мире, чтобы мы могли сохранить наши традиции, наши устои», — подчеркнул Михаил Собакин.

На церемонии передачи наград семье погибшего также присутствовали руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Мазур и военный комиссар муниципального округа Чехов Виктор Кочергин. Мероприятие провели в День святого Георгия Победоносца — православные верующие чтят его как символ воинской доблести и преданности долгу.

Захар Игнатенко появился на свет в 1984 году в семье военных в Мурманской области, а в 2005 году они обосновались в Чехове. В мае 2024 года Захар отправился добровольцем на специальную военную операцию.

«Когда Захар уходил на СВО, он сказал: „Я еще стану твоим героем“, а потом написал: „Я хочу изменить так свою жизнь“. И он изменил не только свою, но и нашу жизнь», — поделилась мама погибшего бойца Галина Кузьмина.

Захар воевал на Запорожском направлении, получил многочисленные ранения обеих ног. Пока восстанавливаться в госпитале, он организовал отправку гуманитарной помощи на фронт. Затем и сам вернулся в строй. Герой погиб 19 сентября 2024 года при выполнении боевого задания.