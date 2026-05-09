Путин рассказал об агрессивной силе, которой противостоят бойцы СВО

Бойцы спецоперации противостоят агрессивной силе, которую поддерживает весь блок НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая парад Победы на Красной площади.

Он подчеркнул, что, несмотря на это, российские военнослужащие идут вперед.

«Наше дело правое», — сказал глава государства.

Путин добавил, что как бы ни менялись техника и способы ведения боев, основное остается незыблемым: судьбу страны вершат люди. По его словам, победа в спецоперации куется не только на поле боя, но и в тылу.

«Победа всегда была и всегда будет за нами», — заключил президент.

Также глава государства напомнил, что Россия свято чтит наследие солдат Победы. Он назвал День Победы священным и светлым праздником.