Путин рассказал о возвращении российских ученых из-за рубежа

Многие российские ученые, работавшие за границей, возвращаются на родину вместе с семьями. Об этом заявил президент Владимир Путин во время «Итогов года».

«Наши так называемые западные коллеги нам активно в этом помогают», — добавил глава государства.

По его словам, причины не только в развивающейся в России научной базе, но и в переживаниях за дальнейшую судьбу. Путин рассказал, что лично общался с некоторыми учеными и они говорили ему, что посылать детей в местные школы становится невозможным.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал главе государства о создании оптических атомных часов на основе атомов тулия, которые позволят значительно повысить точность навигационных систем.