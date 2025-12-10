В России разработали атомные часы, повышающие точность навигации

В России разработали оптические атомные часы на основе атомов тулия, которые способны значительно повысить точность навигационных систем, включая ГЛОНАСС. Об этом президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил Владимиру Путину на рабочей встрече в Кремле , посвященной роли РАН в научно-технологическом развитии страны.

Красников пояснил, что разработка выполнена в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) и обладает рекордной точностью — порядка 10 в минус 16 степени. По его словам, часы позволяют компенсировать погрешности, вызванные внешними магнитными и электрофизическими полями.

«Такие часы транспортные, их можем в космос направлять. И сегодняшняя, скажем, ГЛОНАСС-система, там всего на три порядка, на два-три порядка хуже. И если ее сделать, то мы сразу же на порядок увеличиваем только за счет этого точность позиционирования», — добавил президент РАН.

В ходе встречи были затронуты и другие значимые научные проекты, координируемые академией, включая исследования в области нейронных сетей. Всего РАН курирует более шести тысяч фундаментальных исследований в 714 научных учреждениях России.

На встрече с участниками V Конгресса молодых ученых Путин подчеркнул, что государство и дальше будет софинансировать работу ведущих специалистов через систему грантов.