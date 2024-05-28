Путин назвал трагедией ситуацию с отношением украинских властей к своему народу

Власти Украины не защищают интересы своего народа и не испытывают жалости к гражданам. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. Трансляцию провела пресс-служба Кремля.

Российский лидер назвал трагедией отношение украинского правительства к гражданам и выразил надежду, что люди со временем это заметят.

«Сегодняшним правителям Украины не жалко этих людей, они их своими не считают. Вот в чем проблема их трагедии Украины сегодня», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин сообщил, что Украина отказалась от переговоров, хотя Россия выражает готовность вести диалог. По его словам, украинские власти полностью оборвали переговорный процесс по урегулированию конфликта.