Путин назвал трагедией ситуацию с отношением украинских властей к своему народу

Путин: руководство Украины отказалось защищать интересы своих граждан

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Власти Украины не защищают интересы своего народа и не испытывают жалости к гражданам. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. Трансляцию провела пресс-служба Кремля.

Российский лидер назвал трагедией отношение украинского правительства к гражданам и выразил надежду, что люди со временем это заметят.

«Сегодняшним правителям Украины не жалко этих людей, они их своими не считают. Вот в чем проблема их трагедии Украины сегодня», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин сообщил, что Украина отказалась от переговоров, хотя Россия выражает готовность вести диалог. По его словам, украинские власти полностью оборвали переговорный процесс по урегулированию конфликта.

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