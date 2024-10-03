Путин рассказал о назначении участников СВО на новые посты

Путин: участников СВО назначили на посты в администрацию президента и Росатом

Участники спецоперации показали себя не только на поле боя, но и в программе «Время героев», заявил президент Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой. Глава государства добавил, что назначил выпускников программы на посты в администрации президента и в Росатом.

«Они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе „Время героев“. Уверен, они справятся», — отметил Путин.

Президент заявил, что для участников программы это «первый шаг» в карьере.

Выпускник программы «Время Героев» Евгений Чинцов стал спикером нижегородской городской Думы. В парламент он попал после победы на сентябрьских выборах, обойдя конкурентов в одномандатном округе в Советском районе.