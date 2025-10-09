Скрытый сигнал увидели в словах Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче украинским боевикам ракет Tomahawk стали серьезным сдвигом по отношению к украинскому конфликту после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом написали журналисты газеты The Washington Post .

Они подчеркнули, что окончательный вывод о позиции американского лидера можно сделать в зависимости от того, какие ограничения на использование крылатых ракет он наложит.

Авторы напомнили, что Трамп в одном из последних заявлений говорил о планах спросить у Киева, как именно украинские военные станут использовать данный вид вооружений. Это свидетельствует о том, что, несмотря на недовольство поведением России и пробные шаги к эскалации, президент США рассчитывает на вероятность мирных переговоров.

«Если Трамп даст зеленый свет Украине на приобретение Tomahawk, это ознаменует значительный сдвиг в его политике в отношении войны. В зависимости от того, какие ограничения Вашингтон наложит на их использование», — указали в материале.

Опрошенные журналистами военные эксперты добавили, что использование крылатых ракет в зоне проведения специальной военной операции способно серьезно подорвать действия российских войск и ухудшить их положение на передовой.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что передача украинским боевикам крылатых ракет Tomahawk повлечет жесткий ответ России. Он подчеркнул, что новое вооружение не изменит ситуацию на поле боя, тем более что ВСУ получат его не так много.