Путин расширил на ИП выплаты при гибели командированных в новые регионы

Выплаты в случае гибели командированных в новые регионы России распространили на работников индивидуальных предпринимателей. Указ подписал президент Владимир Путин. Текст документа опубликовали на сайте правовой информации .

В 2022 году глава государства подписал указ, по которому за гибель чиновника или сотрудника социальной организации, выполняющего задачи в новых регионах, его семье выплачивают единовременную выплату в пять миллионов рублей, а за увечье — три миллиона.

Теперь список лиц, которые могут претендовать на такие выплаты, расширится. В обновленный перечень вошли работники индивидуальных предпринимателей, а также лица, заключившие контракты на выполнение работ в зоне спецоперации или перевозящие там пассажиров и грузы.

Ранее для военнослужащих, заключающих контракт, повысили сумму единовременной выплаты от государства.