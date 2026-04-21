Путин раскрыл детали создания зоны безопасности на границе с Украиной

Россия постепенно создает зону безопасности на границе с Украиной и продолжит действовать так, пока не устранит угрозу для сопредельных регионов. Об этом на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил президент Владимир Путин.

«Зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно создается на сопредельной территории. Мы будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для приграничных регионов», — отметил глава государства.

Путин добавил, что в приграничье, в том числе в Курской области, ситуация остается непростой. Поэтому необходимо создавать условия, чтобы люди оставались на своей земле и никуда не уезжали.

«Нужно, чтобы имели возможность не только воссоздать, что утрачено, но и двигаться дальше, развиваться», — заключил президент.

Ранее президент указал на важность опыта ветеранов спецоперации.