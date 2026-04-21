Путин указал на важность опыта ветеранов спецоперации

Опыт ветеранов специальной операции поможет реализовать полезные обществу проекты и повысит эффективность власти муниципального уровня. Об этом на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил президент России Владимир Путин.

«Опыт ветеранов СВО важен для реализации полезных, значимых для общества проектов и дел», — отметил он.

Путин добавил, что ветераны спецоперации приходят с боевой передовой на передовую муниципального служения.

«Их готовность принимать ответственные решения способна повысить эффективность власти муниципального уровня», — подчеркнул президент.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уточнял, что около полутора тысяч участников СВО за последние три года стали депутатами «Единой России». По его словам, военные пользуются авторитетом в своих населенных пунктах, поэтому их необходимо активнее привлекать к работе в структурах местного самоуправления.