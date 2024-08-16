Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Владимир Путин на оперативном совещании Совета безопасности предложил обсудить новые технические решения, применяемые в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На совещании присутствовали все постоянные члены Совбеза, кроме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и директора СВР Сергея Нарышкина. Министр обороны Андрей Белоусов вышел на связь по видеоконференции с одного из командных пунктов. Совещание, как и на прошлой неделе, состоялось в Ново-Огареве. Никаких иных подробностей не сообщается.

Глава государства, будучи по должности председателем Совета безопасности, традиционно проводит оперативные совещания с его постоянными членами по пятницам. На прошлом совещании обсуждали тему борьбы с терроризмом, докладчиком тогда стал директор ФСБ Александр Бортников.