Путин призвал учитывать права бойцов СВО при пересмотре законов

Путин: пересмотр законодательства в России не должен ущемлять права бойцов СВО

Любой пересмотр законодательства в России не должен ущемлять права героев спецоперации, а только сделать их положение более стабильным. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

«Любой пересмотр ни в коем случае не должен привести к ущемлению прав наших ребят. Эти нововведения должны только улучшать, стабилизировать их положение», — сказал глава государства.

Также президент заявил, что помощь участникам специальной военной операции в рамках фонда «Защитники Отечества» нужно и дальше оказывать с искренним вниманием и теплотой.

«Это очень важно при работе подобного рода», — сказал президент.

Ранее центр поддержки бойцов СВО в Богородском округе подвел итоги работы за 2025 год. Среди почетных гостей оказались председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов и замглавы округа Сергей Пастухов.