Центр поддержки бойцов СВО в Богородском округе подвел итоги работы за год

В зале Центра поддержки участников СВО в Ногинске 30 декабря состоялось торжественное награждение, а также подведение итогов работы за сентябрь–декабрь 2025 года. Среди почетных гостей были председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов и заместитель главы округа Сергей Пастухов.

Деятельность Центра — это ежедневная кропотливая работа по выстраиванию и координации логистики, общения и поддержки с участниками СВО и их семей. Здесь организована комплексная помощь, оказываются услуги социальной адаптации, правовой поддержки, медицинской и психологической реабилитации.



"Наш президент сказал очень простые слова: «Мы спокойно идем к достижению поставленных целей. И эти задачи будут обязательно выполнены!». В том числе эти задачи будут выполнены и с нашей помощью. Этим мы, Богородский округ, должны гордиться и продолжать эту помощь постоянно. Каждый — на том уроне, на котором он сможет» — отметил Владимир Хватов.

Напомним, что Центр СВО был открыт в сентябре этого года. И за эти несколько месяцев удалось сделать немало: были осуществлены выплаты почти 100 семьям. На базе Центра работает Ассоциация ветеранов СВО. Поддержку оказали уже 45 вернувшимся ветеранам. Было трудоустроено 14 участников СВО. В целом, Центром была оказана помощь свыше 1600 участников СВО и их близким. В планах — оказание услуг и поддержки и другим городам Восточного Подмосковья — Электростали, Орехов-Зуево, Павловскому Посаду, Черноголовке.

За всеми этими цифрами стоит труд и терпение живых людей. В этот день отметили тех, кто помогает фронту, находясь на передовой и в тылу, приближая Победу. Выразили благодарность представителям бизнес-сообщества и предпринимателям, ветеранам СВО, волонтерам и активистам, жителям Богородского округа.