Путин призвал совершенствовать работу спецслужб

Путин: спецслужбы прокололись, когда допустили убийства Кириллова и Дугиной

Российские правоохранители и спецслужбы допустили тяжелейший прокол, когда преступникам удалось убить начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и журналистку Дарью Дугину. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

«Это значит, что наши соответствующие правоохранители и специальные службы пропускают эти удары», — подчеркнул глава государства.

Он призвал совершенствовать работу спецслужб, чтобы не допустить других преступлений такого характера.

Ранее российский лидер назвал убийство Кириллова очередным терактом, совершенным украинской стороной. Он напомнил, что преступники подорвали военного, поставив в опасное положение и других людей. Также украинские боевики в Курской области расстреливали мирное население и убивали представителей прессы, добавил Путин.