Путин призвал предоставлять все виды помощи родственникам участников СВО

Родственникам участников спецоперации следует предоставлять все виды помощи, в том числе и психологическую. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Нужно, конечно, на первых этапах прямо с первых дней оказывать самые разные виды [помощи], в том числе возможно и психологическую помощь, родственникам пострадавших [на СВО] ребят, тем более погибших», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что судьба военных порой складывается трагически: случаются и ранения, и потери. По его словам, сейчас России приходится жить в условиях боевых действий.

Путин обсудил на встрече рабочие вопросы фонда «Защитники Отечества». В честь наступающего праздника 8 Марта от также поздравил присутствующих женщин-военнослужащих и поблагодарил их.

Ранее президент встретился в Кремле с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Во время переговоров они подписали несколько соглашений, в том числе договор о постройке атомной электростанции.