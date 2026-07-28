Путин призвал обеспечить бойцов СВО и их семьи всем необходимым

Путин назвал поддержку бойцов СВО и их семей задачей для всех ветвей власти

Задача российских властей — обеспечить участников специальной военной операции и членов их семей всей необходимой поддержкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он подчеркнул, что чиновникам всех уровней нужно немедленно реагировать на жалобы семей военных, особенно если с ними обошлись несправедливо.

«Поддержка членов боевых наших дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важна. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что верхняя палата российского парламента как представитель регионов должна взять ситуацию под свой контроль, потому что многие подразделения бойцов формируются из отдельных субъектов.

«Здесь нужно делать все для того, чтобы наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать», — сказал Путин.

В минувший понедельник, 27 июля, пресс-служба Минобороны объявила о подключении к реестру данных ЗАГС, чтобы упростить оформление выплат и льгот военнослужащим. В ведомстве подчеркнули, что это также освободит семьи бойцов от необходимости собирать различные справки для получения мер поддержки.