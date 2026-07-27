Военнослужащих избавят от сбора справок для получения льгот

Вступивший в силу закон о расширении доступа Минобороны и Росгвардии к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния ускорит оформление выплат и льгот военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Командиры и начальники воинских частей получили право запрашивать сведения из реестра и оформлять документы для назначения социальных выплат. В ведомстве заявили, что такой порядок сократит сроки предоставления пособий, компенсаций и других гарантий отдельным категориям граждан.

«Доступ к данным ЕГР ЗАГС в целом ускорит назначение выплат и льгот в электронном виде. Снизит время для начисления пособий, получения социальных гарантий и компенсаций для действующих бойцов, гражданского персонала, ветеранов и их близких», — отметила пресс-служба.

Информация об изменении семейного положения, количестве детей, а также о смене имени или фамилии будет поступать в систему автоматически в режиме реального времени. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащим и их родственникам больше не придется обращаться в разные учреждения и собирать дополнительные справки для подтверждения права на поддержку.

«Это значительно ускоряет юридическое подтверждение статуса военнослужащих непосредственно в зоне выполнения задач», — заявили в министерстве.

Ранее Госдума приняла закон, приравнивающий участников контртеррористической операции в Белгородской, Курской и Брянской областях к участникам СВО в части предоставления отдельных гарантий. В частности, защитники приграничья получили право поступать в вузы без вступительных испытаний.