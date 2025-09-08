Художественный мастер-класс для детей бойцов СВО прошел в Можайском округе

В день 213-й годовщины Бородинского сражения 8 сентября на легендарном поле прошла уникальная акция «Мой папа — Герой!». Двенадцать детей из семей участников специальной военной операции приняли участие в художественном мастер-классе и создали портреты своих отцов.

Мероприятие на Бородинском поле было организовано Ассоциацией ветеранов СВО Московской области при участии Государственного фонда «Защитники Отечества». Оно призвано укрепить связь между поколениями и отдать дань уважения защитникам Родины.

Под руководством профессиональных художников, преподавателей Детской школы искусств № 1 имени Герасимова, юные участники в возрасте от пяти лет и старше переносили на холст образ самого главного человека в их жизни.

В основе работ лежали фотографии, что помогло детям с большой точностью и теплотой создать живые и эмоциональные портреты.