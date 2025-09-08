Художественный мастер-класс для детей бойцов СВО прошел в Можайском округе
В день 213-й годовщины Бородинского сражения 8 сентября на легендарном поле прошла уникальная акция «Мой папа — Герой!». Двенадцать детей из семей участников специальной военной операции приняли участие в художественном мастер-классе и создали портреты своих отцов.
Мероприятие на Бородинском поле было организовано Ассоциацией ветеранов СВО Московской области при участии Государственного фонда «Защитники Отечества». Оно призвано укрепить связь между поколениями и отдать дань уважения защитникам Родины.
Под руководством профессиональных художников, преподавателей Детской школы искусств № 1 имени Герасимова, юные участники в возрасте от пяти лет и старше переносили на холст образ самого главного человека в их жизни.
В основе работ лежали фотографии, что помогло детям с большой точностью и теплотой создать живые и эмоциональные портреты.
Для гостей мероприятия также были организованы тематические мастер-классы, выставки и угощение.
За одним большим столом депутат Госдумы Сергей Колунов, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Можайского округа Александр Князев и другие почетные гости пообщались с семьями участников СВО, смогли лично поблагодарить защитников Отечества и их детей за стойкость и мужество.
Эта неформальная встреча стала теплым и искренним моментом единения, поддержки и гордости за наших героев.
«Важно показать отношение наших детей к своим родителям, к своим отцам. Выразить их героизм через рисунок и продемонстрировать это остальным. Лучшие работы будут выставлены в Музее Победы, накануне нашего конкурса „Женщина Герой“, а после — в главных зданиях нашей страны, — сказал депутат Государственной Думы Сергей Колунов.
Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Можайского округа Александр Князев отметил, что на поле русской славы дети не просто учатся рисовать. Он выразил уверенность, что акция поможет сохранить в памяти образ своего отца и укрепить связь между поколениями.
Лучшие работы, созданные в ходе акции, планируют выставить Музее Победы, а после — в Совете Федерации РФ.