Путин присвоил наименования гвардейских двум подразделениям ВС России

Путин поздравил два подразделения с присвоением почетного звания «гвардейские»

Президент России Владимир Путин поздравил два воинских подразделения, которые ведут боевые действия в зоне спецоперации, с присвоением почетного наименования «гвардейские». Об этом сообщили на сайте Кремля.

Почетные наименования «гвардейские» получили 6-й инженерно-саперный полк, 30-я артиллерийская бригада. Глава государства отметил особые заслуги бойцов, а также их отвагу, стойкость и мужество.

Он заявил, что решительные действия военнослужащих в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

Путин добавил, что присвоение почетных наименований является признанием особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите государственных интересов России.

В феврале почетное наименование «гвардейская» указом Путина присвоили 54-й ордена Красной Звезды бригаде управления, 92-й ракетной ордена Кутузова бригаде и 200-й артиллерийской бригаде.