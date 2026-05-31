«Звезда»: 83-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду наградили орденом Кутузова

83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада была удостоена высокой государственной награды — ордена Кутузова. Награждение состоялось за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе специальной военной операции. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным, написал сайт телеканала «Звезда» .

Торжественная церемония награждения прошла в городе Уссурийске. В рамках мероприятия орден Кутузова был прикреплен к Георгиевскому знамени воинской части, что является символом признания боевых заслуг всего коллектива.

В интервью командир десантно-штурмовой роты Яшар Рыжаков подчеркнул многофункциональность современных десантников. По его словам, военнослужащие этого рода войск способны выполнять широкий спектр задач: от штурмовых действий и разведки до операций как в воздушном, так и в наземном пространстве.

«Сейчас десантник — это такой человек, который многогранен во всем… Десантник — многофункциональный военнослужащий, который способен на выполнение абсолютно любых задач».