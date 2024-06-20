Украинские войска активизировались в Харьковской области с подачи американских кураторов, которые потребовали от них любой ценой выдавить российскую армию, чтобы подать это как крупный успех перед выборами президента США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что западные страны не считаются с потерями среди украинских военных ради своих желаний.

«Американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой — опять любой ценой, я хочу это подчеркнуть — выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года», — заявил Путин.

Президент добавил, что выполнение такой команды без оценки реального положения дел обойдется украинской армии очень дорого.

Путин подчеркнул, что российские войска занимаются созданием на Харьковском направлении санитарной зоной, которая должна помешать атакам ВСУ на приграничные регионы России. Глава государства добавил, что предупреждал украинское руководство об этом раньше. Так как обстрелы продолжились, российская армия начала реализацию плана. Планов подхода к областной столице у командования сейчас нет.

В ходе своего общения с журналистами Путин заявил, что обстрелы Белгородской области западным дальнобойным оружием можно рассматривать в качестве акта агрессии. Но для окончательного вывода необходимо провести дополнительный анализ.