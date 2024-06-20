Путин назвал обстрел Белгорода дальнобойным оружием актом агрессии

Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам госвизита во Вьетнам.

«Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому (к акту агрессии — прим. ред.), мы это анализируем», — сказал он.

Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистов, являются ли удары западным высокоточным оружием по территории России, в том числе и по Белгороду, актом агрессии.

По словам Путина, страна готова продолжать диалог с украинскими властями на базе стамбульских и минских договоренностей. Он напомнил, что переговоры нужно проводить на основе тех соглашений, которых удалось достичь в ходе непростых полуторамесячных переговоров.

По словам главы государства, о возможности этого процесса можно будет говорить, когда все заинтересованные субъекты «возьмут то, что лежит у них на столе».